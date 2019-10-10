احذر.. الاعتماد على الحمية الغذائية النباتية يؤثر سلبا على الأسنان

متابعة- أميرة خالد(صدى):

نبه طبيب الأسنان البريطاني ميرفن درويان من اتباع الحمية الغذائية النباتية؛ لتأثيرها السيئ على الأسنان.

وتفصيلآ، قال الطبيب الذي يعمل في مركز لندن التجميلي: ” زاد مرضى تسوس الأسنان، حين اعتمدوا على نظام نباتي، ما أدى لنقص البروتين والكالسيوم، وهما عنصران حيويان مهمان للحفاظ على صحة الأسنان ” .

كما أوضح أن بعضهم يتناولون المزيد من الأطعمة السكرية والنشوية؛ ما يساعد بدرجة كبيرة البكتيريا الموجودة في الفم على إنتاج المزيد من الأحماض، وبالتالي إلحاق الضرر بمينا الأسنان.

وتابع: ” نظرًا لزيادة عدد الأشخاص النباتيين في الآونة الأخيرة، فقد لاحظنا زيادة المرضى الذين يعانون من نخور الأسنان، بسبب التحول إلى أطعمة تفتقر إلى العديد من العناصر الغذائية الأساسية ” .