احذر.. الاعتماد على الحمية الغذائية النباتية يؤثر سلبا على الأسنان
نبه طبيب الأسنان البريطاني ميرفن درويان من اتباع الحمية الغذائية النباتية؛ لتأثيرها السيئ على الأسنان.
وتفصيلآ، قال الطبيب الذي يعمل في مركز لندن التجميلي: ” زاد مرضى تسوس الأسنان، حين اعتمدوا على نظام نباتي، ما أدى لنقص البروتين والكالسيوم، وهما عنصران حيويان مهمان للحفاظ على صحة الأسنان ” .
كما أوضح أن بعضهم يتناولون المزيد من الأطعمة السكرية والنشوية؛ ما يساعد بدرجة كبيرة البكتيريا الموجودة في الفم على إنتاج المزيد من الأحماض، وبالتالي إلحاق الضرر بمينا الأسنان.
وتابع: ” نظرًا لزيادة عدد الأشخاص النباتيين في الآونة الأخيرة، فقد لاحظنا زيادة المرضى الذين يعانون من نخور الأسنان، بسبب التحول إلى أطعمة تفتقر إلى العديد من العناصر الغذائية الأساسية ” .
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