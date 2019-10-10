انخفاض أسعار النفط بفعل انحسار آمال توصل أمريكا والصين إلى اتفاق تجاري

وكالات(صدى):

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بفعل توقعات بأن استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لن ينهي الحرب التجارية بين أكبر مستهلكين في العالم للخام، وتفاقم القلق بشأن الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 06:54 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسعة سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 58.23 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 52.47 دولار للبرميل.