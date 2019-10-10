«أرامكو» توضح حقيقة النموذج المتداول لإكتتاب الأفراد في شركة الزيت العربية السعودية

عادل الحربي(صدى):

أكد المركز الإعلامي لشركة آرامكو النفطية عدم صحة النموذج المتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول اكتتاب الأفراد في شركة الزيت العربية السعودية ، مؤكدة أن النموذج محض شائعات .

وكان النموذج الذي اقتبس شعار ارامكو قد انتشر بقوة على مواقع التواصل الإجتماعي ويدعي أن الإكتتاب سيبدأ في ا من نوفمبر المقبل بحصة نسبتها 1% من قيمة الشركة بما يعادل 75 مليار ريال .

كما حاول مطلقوا الشائعات الإحتيال بالترويج لسعر السهم بما يتراوح بين 700 و 1000 ريال ، مؤكدين أنه يستمر اسبوع للأفراد ،واسبوعين للشركات وأن هناك مكافأة للمكتب المحتفظ بالسهم لمدة 6 أشهر .

وتؤكد آرامكو أن ما يٌقال لا يصدر عنها وأن الإعلان عن تفاصيل الإكتتاب وسعر السهم سيكون بشكل رسمي داعية إلى التحقق من المعلومات .