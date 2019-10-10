«أرامكو» توضح حقيقة النموذج المتداول لإكتتاب الأفراد في شركة الزيت العربية السعودية
أكد المركز الإعلامي لشركة آرامكو النفطية عدم صحة النموذج المتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول اكتتاب الأفراد في شركة الزيت العربية السعودية ، مؤكدة أن النموذج محض شائعات .
وكان النموذج الذي اقتبس شعار ارامكو قد انتشر بقوة على مواقع التواصل الإجتماعي ويدعي أن الإكتتاب سيبدأ في ا من نوفمبر المقبل بحصة نسبتها 1% من قيمة الشركة بما يعادل 75 مليار ريال .
كما حاول مطلقوا الشائعات الإحتيال بالترويج لسعر السهم بما يتراوح بين 700 و 1000 ريال ، مؤكدين أنه يستمر اسبوع للأفراد ،واسبوعين للشركات وأن هناك مكافأة للمكتب المحتفظ بالسهم لمدة 6 أشهر .
وتؤكد آرامكو أن ما يٌقال لا يصدر عنها وأن الإعلان عن تفاصيل الإكتتاب وسعر السهم سيكون بشكل رسمي داعية إلى التحقق من المعلومات .
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