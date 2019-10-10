عمل وتنمية الرياض ووكالة الشؤون العمالية ينظّمان: «معاً نحو سوق عملٍ واعٍ»

محمد السعران(صدى):

نفَّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بإشراف من وكالة الشؤون العمالية بالوزارة وبالتعاون مع الغرفة التجارية بالرياض ورشة عمل الثقافة العمالية تحت عنوان ( معاً نحو سوق عملٍ واعٍ ) استهدفت اكثر من 40 منشأة مختلفة النشاط والخدمات ، وذلك في مقر الغرفة بمدينة الرياض حضرها المدير العام للعلاقات العمالية بالوزارة معدي العتيبي ومديرة إدارة الثقافة العمالية إيمان العتيبي وعدد من قيادات قطاع العمل في الوزارة وعدد آخر من مسؤولي الغرفة التجارية وممثلي المؤسسات والشركات بمختلف أنشطتها وخدماتها.

بدأت الورشة بكلمة ترحيبيه لمدير إدارة العلاقات العمالية ثم مناقشة محاور عدة يأتي في مقدمتها : تكوين صورة عن الوضع الراهن للثقافة العمالية في سوق العمل السعودي ، وتحديد مستوى الثقافة العمالية لدى صاحب العمل والعامل ، إلى جانب مناقشة فرص التحسين مع التركيز على دور الوزارة وأصحاب العمل .

كما تم خلال الورشة استعراض إحصائيات عن مدى حجم مستوى الثقافة العمالية من قبل مديرة إدارة الثقافة العمالية، وكذلك توزيع استبيان على الحضور لقياس مدى وعي أصحاب المنشآت والموظفين .

وخُتمت ورشة العمل بتكريم الحضور وممثلي المنشآت بشهادات شكر .

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر فروعها في جميع مناطق المملكة وفي مقدمتها منطقة الرياض تحرص على إقامة وتنظيم مثل هذه الورش لزيادة مستوى الثقافة العمالية بما ينعكس ايجاباً على قطاع العمل وسوقه .