استئناف رحلات قطار الحرمين بين جدة ومكة الشهر المقبل

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر استئناف قطار الحرمين رحلاته بين جدة ومكة في نوفمبر المقبل ، وذلك عبر مسار مؤقت دون الحاجة لدخول محطة السليمانية الخاضعة للصيانة.

ومن المتوقع الإبقاء على المسار بعد انتهاء أعمال صيانة السليمانية ليستخدم كمسار إحتياطي للطوارئ ، وفقاً لـ”عكاظ ” .

وسيكون المسار بطول 1.5 كم ، يقوم بأعماله ائتلاف شركتي الراجحي والعراب حيث تم بالفعل تنفيذ الأعمال المدنية للبنية التحتية مع الحماية الكاملة للمسار واستمرار العمل المتواصل عليه لمدة أسبوع ، بالتعاون مع الشركة الإسبانية المشغلة .

الجدير بالذكر أن ائتلاف الراجحي والعراب له أعمال سابقة في قطار الحرمين ، حيث نفذ الأعمال المدنية والبنية التحتية وما تشمله من جسور وأنفاق وعبارات مياه وإبل بطول 450 كم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة .