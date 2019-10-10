منها الألبان.. 7 أطعمة تبطل مفعول الدواء وتنتج مركبات خطيرة

أميرة خالد(صدى):

يتسبب تناول بعض الأطعمة في نفس توقيت جرعات الدواء في إنتاج مركبات جديدة نتيجة لتفاعل الطعام مع الدواء مما يسبب مضاعفات خطيرة ، أو على الأقل تمنع تلك الأطعمة مفعول الدواء على النحو المطلوب .

ووفقاً للأطباء ، فإن هناك 7 أصناف ينبغي البعد عنها عند تناول أدوية معينة ، وذلك على النحو التالي :

1- الألبان مع المضادات الحيوية : حيث تعمل على تقليل مفعول الدواء وعدم امتصاصه بشكل جيد .

2- السبانخ مع أدوية سيولة الدم : حيث تحتوي على فيتامين k الذي يعيق عمل الدواء .

3- القهوة والمهدئات : بالطبع تمنع مفعول الدواء لإحتوائها على نسبة عالية من الكافيين .

4- الموز مع أدوية الضغط : فقد يسبب خفقان القلب لإحتوائه على البوتاسيوم الذي يتفاعل مع الدواء .

5- الشاي مع أدوية الأنيميا : حيث يقلل من امتصاص الحديد ويبطل مفعول الفيتامينات .

6- الجريب فروت مع أدوية القلب والكوليسترول والضغط والحساسية ، لأنه يساعد على ترسب نسبة كبيرة من الدواء بالدم مما يضر بالكلى .

7- التوت البري مع الإسبرين أو إيبوبروفين ، فقد يسبب نزيف داخلي لإحتوائه على حمض الساليسيليك الطبيعي .