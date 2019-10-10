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بالصور.. فيات تزيح الستار عن موديل خاص من أيقونتها «Abarth 695»

بالصور.. فيات تزيح الستار عن موديل خاص من أيقونتها «Abarth 695»
روما(صدى):

أزاحت شركة ” فيات ” الإيطالية عملاق صناعة السيارات الستار عن موديل خاص من أيقونتها Abarth 695؛ وذلك احتفالآ بمرور 70 عامًا على تدشين العلامة Abarth.

وعن مواصفاتها، يتميز الموديل الخاص Abarth 695 70° Anniversario من خلال الأسبويلر الخلفي الكبير القابل للضبط في 12 موضعًا مختلفًا، والذي يحمل الاسم “ Spoiler ad Assetto Variabile ” .

وتتضمن التجهيزات الإضافية بالموديل الخاص مجموعة العادم Record Monza ومكونات جسم السيارة، التي تظهر باللون الرمادي Campovolo منها ” الاسبويلر وأغطية المرايا ” .

كما تطل من خلف الجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 17 بوصة سروج مكابح بريمبو باللون الأحمر، وتزدان المقصورة الداخلية للموديل الخاص بمقاعد ثلاثية الألوان.

أما فيما يتعلق بـ ” الدفع ” ، ينبض بداخل الموديل الخاص محرك تربو سعة 1.4 لتر وبقوة 180 حصان/250 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

حيث تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6.7 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 225 كلم/س.


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