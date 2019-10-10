بعد تأسيس «المستقبل».. وزير العمل يتوقع طرح 3 ملايين وظيفة

عادل الحربي(صدى):

أشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي إلي أن الوزارة أسست شركة «عمل المستقبل»، وهي شركة حكومية تحت مظلة صندوق الموارد البشرية «هدف»، متوقعا أن يصل عدد وظائف المستقبل إلى 3 ملايين وظيفة في 2030.

ولفت خلال رعايته افتتاح منتدى الحوار الاجتماعي العاشر في الرياض، إلي أن مستقبل العمل يمر بمراحل وتطورات عديدة، ترتبط بالثورة التكنولوجية؛ ما يتطلب تأهيل القوى العاملة الحالية، والاستثمار في تطوير المواهب المستقبلية.

وأوضح أن أطراف الإنتاج الثلاثة بما فيها الوزارة والجهات الحكومية وأصحاب الأعمال والعمال تعمل على تأهيل القوى العاملة لمواكبة مستقبل العمل والتقدم التكنولوجي.