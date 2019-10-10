التفاصيل الكاملة عن الوظائف الشاغرة للجنسين في شركة تطوير التعليم بالرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة تطوير التعليم القابضة من خلال برنامج التدريب على رأس العمل عن توافر وظائف بمسمى محاسب للرجال والنساء للعمل في الرياض.

وتبين أن الوظائف المتاحة بمسمى محاسب وفق الشروط التالية: الوظائف للرجال والنساء بشرط الحصول على درجة البكالوريوس أو مايعادلها / محاسبة ولايشترط توفر الخبرة، دوام كامل، فترة العمل صباحية.

وحول وصف التدريب: تخطيط أنشطة المحاسبة وتنفيذها، والحفاظ على السجلات المالية ومراجعتها، بما في ذلك معالجة الحسابات المدينة والحسابات الدائنة وكشوف الرواتب، والمساعدة في إعداد البيانات المالية.

وعن المهام التدريبية: أولا.. تسوية الاختلافات في الحسابات: تشمل تسوية بيانات الحسابات المالية بما فيها البيانات المصرفية، والمقارنة بين الرصيد الفعلي والمبالغ المستلمة والمصروفة خلال الفترة المالية، وتسوية أي اختلافات.

ثانيا.. إعداد التقارير: جمع البيانات المالية، وتقديم ملخصات وتقارير عن الوضع المالي، وإعداد التقارير المالية، مثل الموازنات العمومية وبيانات الأرباح والخسائر.

ثالثا.. ضمان الامتثال: اتباع المعايير المحاسبية، وإرشادات التقارير المالية، ومواكبة التشريعات والمعايير المهنية أولاً بأول.

رابعا.. تنفيذ الأنشطة المحاسبية: الاضطلاع بأنشطة المحاسبة العامة، وإعداد مدخلات دفتر اليومية والاحتفاظ بدفاتر الأستاذ لتسجيل المعاملات المتعلقة بالأصول والخصوم وحسابات رأس المال، والتحقق من المعاملات المالية.