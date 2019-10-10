بالصور.. الفرقة المسائية ببلدية محافظة خميس مشيط تكثف حملة الرقابة البلدية

محمد بن طحيطح(صدى):

ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشوؤن البلدية والقروية تكثف بلدية محافظة خميس مشيط أعمال الرقابة الميدانية لمتابعة جميع المنشآت الصحية والمهنية حيث ضبطت الفرقة المسائية لهذا اليوم 13 بسطة عشوائية مخالفة وقد تم إزالتها ومصادرة ٥٠٠كجم من الفواكه والخضروات المعدة للبيع والتي سلمت للجمعيات الخيرية .

هذا وقد أوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني أن الفرقة المسائية بالبلدية ضبطت 16 منشأة صحية مخالفة .

وذلك لتدني مستوى النظافة العامة وسوء حفظ وتداول المأكولات والمواد الغذائية وذلك بإشراف مباشر من قبل رئيس الفرقة المسائية الأستاذ سعيد بن محمد القرعاوي .

كما أوضح القرني أنه تم مصادرة أكثر من 130كجم من مادة الشمة (التمباك) والتي يتم بيعها بصورة مخالفة عن طريق بعض البقالات داخل الأحياء حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية وتطبيق اللوائح الجزائية والتي نصت عليها الأنظمة والتعليمات.