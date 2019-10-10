بالفيديو.. مذيعة تتفاجأ بطفلها يقتحم الأستديو خلال البث المباشر

واشنطن(صدى):

تفاجأت المذيعة الأمريكية كورتني كوب، بطفلها يقتحم استوديو الأخبار في أثناء البث المباشر عبر قناة ” NBC NEWS ” .

وتفصيلآ، كانت ” كورتني ” المتخصصة في الأمن القومي والبنتاغون، تتحدّث عن غارات جوية تركية تجري شمال سوريا خلال بثّ مباشر.

حيث قاطعها ” ابنها ” بشكل مفاجئ، ليبدو عليها الارتباك وتحاول إخفاءه من أمام الكاميرا، ولكن لم يجدي ذلك معه نفعًا فاقترب منها وأمسك بكتفها وقام بمناداتها.

ضحكت المذيعة قائلةً: ” أعتذر منكم، ابني هنا ” ، ثم تابعت تقديمها للأخبار العاجلة كما لو أنه لم يحدث أي شيء، ليتّضح فيما بعد بأنه تم إبعاد الطفل عن الاستديو.

ومن جانبها، نشرت القناة بعد ذلك مقطع الفيديو عبر حسابها الخاص قائلة: ” في بعض الأحيان بعض الأخبار العاجلة غير المتوقعة، تحدثُ ونحن نقدم الأخبار العاجلة ” ، ليحظى الفيديو بمتابعةٍ كبيرةٍ.