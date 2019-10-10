صورة نادرة توثق لأول اجتماع لمجلس الوزراء الذي أسسه الملك عبدالعزيز في الرياض  

حمود العنزي(صدى):

أظهرت صورة نادرة، أول اجتماع لمجلس الوزراء الذي أسسه الملك عبد العزيز في الرياض عام 1373.

وكان الاجتماع الأول، برئاسة الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله، حيث صودق على نظام المجلس في عهد الملك سعود بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 شوال 1377هـ.

وتضمن الاجتماع مجموعة من الأحكام العامة، وهي: تشكيل المجلس، اختصاصاته، الشؤون التنظيمية، الشؤون التنفيذية، الشؤون الإدارية، الشؤون المالية، رئاسة المجلس، التشكيلات الإدارية والأحكام الختامية.