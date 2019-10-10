مدير جامعة الملك سعود يرعى الندوة العلمية «صحيح البخاري والقراءات المعاصرة»

بدر الحارثي(صدى):

يرعى معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر الندوة العلمية بعنوان: (صحيح البخاري والقراءات المعاصرة: أنواعها, ومناهجها, ومصادرها) بقاعة الشيخ حمد الجاسر بالبهو الرئيس ولمدة يومين الثلاثاء والأربعاء ١٦-١٧ / ٢ / ١٤٤١ه.

وتنظمها كلية التربية ممثلة بقسم الدراسات الإسلامية مسار السنة وعلومها وتهدف الندوة إلى إبراز منزلة كتاب “صحيح البخاري” ومكانته من كتب الحديث النبوي الشريف, وتعتني بتأطير المعايير المنهجية للتعامل مع ذلك الكتاب .

كما تحرص الندوة على التعرّف على أهم مناهج القراءات والدراسات المعاصرة لصحيح البخاري, وتقييمها, ويشارك في الندوة عدد من أصحاب المعالي والسعادة، وجمع من أعضاء التدريس في الجامعات السعودية, ونخبة من الباحثين.

ويشار إلى أن الندوة من تنظيم قسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود.