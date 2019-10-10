نصائح هامة للعروس للإستعداد ليوم الزفاف

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعتبر اليوم السابق لحفل زفافك أهم توقيت للإستعداد لليلة العمر وأهم يوم في حياتك على الإطلاق لتبدين في كامل جمالك وحيوتك .

وينصح الخبراء بإتباع تلك الإرشادات للفوز بأفضل نتيجة في حفل الزفاف وشهر العسل :

1- اكتبي قائمة بكل ما تودين فعله حتى لا تنسي شئ وتنظمي وقتك .

2- احرصي على راحتك حتى لا تبدين ببشرة مرهقة أو نشاط أقل .

3- قومي بعمل الماسكات الطبيعية للترطيب والتفتيح وابتعدي عن ماسكات التقشير كي لا تؤذي بشرتك قبل الزفاف .

4- تأكدي من جاهزية اكسسواراتك وأدوات الماكياج وكل ما تحتاجيه في الزفاف بشكل خاص .

5- تواصلي مع خطيبك ، فلا شك أنه سيقلل من توترك ويدعمك ويشعرك بالسعادة والأمان .

6- تواصلي مع صديقاتك المقربات ، سيساعد ذلك على التخلص من القلق ويمكن أن تستعيني بهن في كثير من الأعمال .

7- يجب أن تنامي عدد الساعات الكافي لتكون بشرتك مرتاحة .