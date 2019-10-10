نصائح هامة للعروس للإستعداد ليوم الزفاف
يعتبر اليوم السابق لحفل زفافك أهم توقيت للإستعداد لليلة العمر وأهم يوم في حياتك على الإطلاق لتبدين في كامل جمالك وحيوتك .
وينصح الخبراء بإتباع تلك الإرشادات للفوز بأفضل نتيجة في حفل الزفاف وشهر العسل :
1- اكتبي قائمة بكل ما تودين فعله حتى لا تنسي شئ وتنظمي وقتك .
2- احرصي على راحتك حتى لا تبدين ببشرة مرهقة أو نشاط أقل .
3- قومي بعمل الماسكات الطبيعية للترطيب والتفتيح وابتعدي عن ماسكات التقشير كي لا تؤذي بشرتك قبل الزفاف .
4- تأكدي من جاهزية اكسسواراتك وأدوات الماكياج وكل ما تحتاجيه في الزفاف بشكل خاص .
5- تواصلي مع خطيبك ، فلا شك أنه سيقلل من توترك ويدعمك ويشعرك بالسعادة والأمان .
6- تواصلي مع صديقاتك المقربات ، سيساعد ذلك على التخلص من القلق ويمكن أن تستعيني بهن في كثير من الأعمال .
7- يجب أن تنامي عدد الساعات الكافي لتكون بشرتك مرتاحة .
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14360 ] نشر منذ 15 ساعة
حسناً😊عطونا الفستان لدنو❤😂