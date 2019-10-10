ارتفاع إيرادات «الصحة» من التأمين إلى 780 مليون ريال في 12 شهر

حمود العنزي(صدى):

ارتفعت إيرادات وزارة الصحة من عائدات تأمين القطاع الصحي الخاص نظير توفير خدمات الرعاية الصحية في منشآت الوزارة ، إلى 780 مليون ريال عن العام الماضي 2018 ، وفقاً للتقرير المالي للوزارة .

كما تمكنت الوزارة من تحصيل إيرادات عن برنامج العلاج بمقابل لعام 2017 ، بلغت 570 مليون ريال .

الجدير بالذكر أن عدد المستفيدين من التأمين الصحي يبلغ 11 مليون مستفيد عبر 26 شركة تأمين صحي مؤهلة ، تقدم الخدمة من خلال 5.202 جهة معتمدة ، وذلك وفقاً لبيانات مجلس الضمان الصحي .