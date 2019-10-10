العدوان التركي بسوريا على طاولة مجلس الأمن والجامعة العربية

وكالات(صدى):

يبحث مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، الهجوم التركي على شمالي سوريا، في حين تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا في الشأن ذاته السبت المقبل.

وطلبت الدول الأوروبية في مجلس الأمن عقد اجتماع طارئ مغلق لمجلس الأمن، الخميس، لبحث الهجوم التركي على شمالي سوريا.

وتقدمت بالطلب بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة، على أن تعقد الجلسة منتصف النهار بتوقيت نيويورك، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس” عن المصادر الدبلوماسية.

وكان رئيس مجلس الأمن الدولي الحالي جيري ماتيوس ماتجيلا، قد دعا تركيا، الأربعاء، إلى تجنب المدنيين وممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال عملياتها العسكرية في سوريا.

كما أعلنت جامعة الدول العربية في بيان الأربعاء، أنها ستعقد السبت المقبل اجتماعا طارئا للبحث في الهجوم التركي على شمالي سوريا.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، إنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب السبت 12 أكتوبر الحالي، بناء على طلب مصر، لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية.

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