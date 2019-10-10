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«الفيسات» قد تعرضك للسجن والغرامة

«الفيسات» قد تعرضك للسجن والغرامة
عادل الحربي(صدى):

أكد قانونيون أن السب والشتم عن طريق «الفيسات» الموجودة في تطبيقات التواصل الاجتماعي، قد تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة والتعزير، وفقًأ لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأوضحوا أن أي شخص يتعرض للإساءة بـ «إيموجي» مسيء من حقه التقدم بشكوى رسمية كونها جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون.

وكان مجلس القضاء قد حسم الخلاف في جهة الاختصاص في قضايا القذف والسب في مواقع التواصل، مؤكدا على اختصاص المحاكم الجزائية بالنظر في هذه الجرائم باعتبارها جرائم إلكترونية.

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