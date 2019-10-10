تفاصيل لقاء الأمير خالد بن سلمان بوزيري الخارجية والدفاع الأمريكيان

واشنطن(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، اليوم الخميس، بوزيري الخارجية والدفاع الأمريكيان.

وأعرب الأمير خالد بن سلمان عن سعادته بلقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، موضحًا أنه تم التأكيد عـلى عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

وأوضح الأمير أنه وبومبيو بحثا أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لمواجهة التحديات المشتركة للحفاظ على الامن الاقليمي والدولي.

وعن لقاء سموه بوزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أوضح أنه تم مناقشة التحديات المشتركة، والتأكيد على التعاون العسكري الوثيق في مواجهة الارهاب والحفاظ على السلام والاستقرار.