100 ألف ريال لتراخيص «الشيشة» في فنادق الـ 5 نجوم

عادل الحربي(صدى):

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية، تطبيق لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، برسم سنوي ثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص هذا النشاط وفقاً لفئات مختلفة.

ووصلت قيمة رسوم الترخيص للمطاعم والمقاهي في الفنادق 5 نجوم إلى 100 ألف ريال، للتصنيف الأول الذي يشمل مناطق: الرياض، العاصمة المقدسة، المدينة المنورة، الشرقية بمدنها الدمام والخبر والظهران، جدة.

فيما تصل قيمة رسوم الترخيص في فنادق الـ 4 نجوم، في التصنيف الأول بنحو 50 ألف ريال، وتتدرج حسب التصنيفات إذ يبلغ أقلها 5000 ريال في مناطق التصنيف الخامس.

وبحسب اللائحة فإن الترخيص يعني موافقة مكتوبة من البلدية تسمح بتقديم منتجات التبغ، على أن يقوم المرخص له بإيداع الرسم في الحساب المخصص لذلك مع نهاية كل شهر، مع بيانات مفصلة بفواتير المبيعات.

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