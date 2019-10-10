باستخدام طابعة بيولوجية ثلاثية الأبعاد..إنتاج لحم بقري في الفضاء!

وكالات(صدى):

في مرة الأولى من نوعها تمكّن رواد الفضاء، من إنتاج لحم بقري في الفضاء، باستخدام طابعة بيولوجية ثلاثية الأبعاد.

ونجحت شركة ” أليف فارمز ” بتصنيع شريحة لحم في الفضاء بالاعتماد على طابعة بيولوجية ثلاثية الأبعاد، وبتجربة تمت في القسم الروسي بمحطة الفضاء الدولية يوم 26 سبتمبر الماضي.

وتقوم التجربة على مضاعفة الأنسجة البقرية في ظروف اصطناعية من خلال محاكاة ظروف جسم البقر، حيث نقل رواد الفضاء خلايا بقرية، لزراعتها في الأنسجة المطبوعة، لتنمو وتصبح نسيجا عضليا، يكوّن شريحة صغيرة من اللحم.

وتعد التجربة مهمة بالنسبة لرحلات الفضاء المستقبلية، حيث يفضل كثير من رواد الفضاء تناول اللحوم بدلا من الأغذية المعدة خصيصا لمثل تلك الرحلات.