مستغلا إعاقتها..عجوز يغتصب طفلة والحمل يفضحه!

القاهرة(صدى):

تجرد مسن مصري من غنسانيته، مقدما على اغتصاب طفلة 12 عامًا، مستغلا إعاقتها وعدم قدرتها علي الكلام، لتحمل منه سفاحا.

واستدرج المجرم الطفلة إلى محل عمله، بعدما هددها بالقتل مستغلا أنها من الصم والبكم وغير قادرة علي الحديث.

ولكن لم تستمر جريمته حتى حملت الطفلة منه، لتتلقى أسرتها صدمة شديدة محاولين معرفة ما جرى مع نجلتهم.

وفور معرفتهم أن وراء حمل طفلتهم ميكانيكي عجوز يبلغ من العمر 65 عاما هتك عرض طفلتهم واغتصبها وتسبب في حملها، لم يجد الأب سوى قسم الشرطة حيث توجه وحرر محضرا متهما العجوز باغتصاب نجلته القاصر.

ولم ينكر العجوز جريمته الشنعاء واعترف باغتصابه الطفلة فيما قررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.