عادل التويجري: بيانات النصر تحتاج علماء لغة لتفسيرها

طلال الغامدي(صدى):

استنكر الناقد الرياضي عادل التويجري، البيان الأخير لنادي النصر، بشأن تقنية الفار، مؤكدًا أنه لم يفهم منه شئ.

وقال التويجري خلال برنامج «الدوري مع وليد» ساخرًا: «بيانات النصر الأخيرة تحتاج لعلماء لغة يفسرونها، أنا عن نفسى أبغى 4 أيام حتى أفهم البيان الأخير».

وتابع: «منتخبنا سيلعب مباراة مهمة جدًا، كان من الممكن أن تنتظر إدارة النصر لبعد المباراة ثم تصدر بيانها».

وأضاف: «إدارة النصر عندما تهتز أمورها يلجأون للأكشن، وهذا البيان الأخير يندرج تحت “الأكشنة” خارج الملعب».

ويواجه الأخضر منتخب سنغافورة، اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2020 وكأس آسيا 2023.

#الدوري_مع_وليد عادل التويجري: غالباً بيانات #النصر الأخيرة تحتاج 4 أيام لتفسرها منها بيان "يدورون الستر"..أالا يعلمون في النصر أن المنتخب سيلعب غداً وهذا البيان الأخير يندرج تحت "الأكشنة" خارج الملعب.#السعودية_سنغافورة pic.twitter.com/XxDbpL2ANT — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 9, 2019

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