بعد علاقة غير شرعية لـ 3 سنوات أملًا في الارتباط الرسمي قتلته!

القاهرة(صدى):

أقدمت فتاة مصرية على قتل عشيقها بعدما هددها بفضحها ونشر مقاطع وصور عارية لها.

وتفصيلا، كانت الفتاة على علاقة غير شرعية بالمجني عليه، استمرت علاقتهما لمدة 3 سنوات، آملة في إتمام الزواج منه رسميًا.

وبتضييق الخناق على الفتاة من قبل أسرتها أجبروها على الموافقة على شاب تقدم للزواج بها.

وقررت الفتاة الابتعاد عن عشيقها وأخبرته أن أسرتها وافقت على خطوبتها وطلبت منه عدم الاتصال بها مرة أخرى.

ولإجبار الفتاة على العودة له هددها بنشر صورها وفيديوهاتها العارية معه فى حالة رفضها تنفيذ اوامره بممارسة الرذيلة مرة اخرى .

وفوجئت بإرسال عشيقها الصور على هواتف أسرتها بالفعل، فقررت الانتقام منه مستعينة بأقاربها بينهم سيدة وذهبوا إلى منزله وقاموا بقتله.