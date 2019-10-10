والدة مدير كهرباء مدينة الباحة في ذمة الله

إبراهيم الخزمري(صدى):

انتقلت الى رحمة الله تعالى الأربعاء والدة المهندس ابراهيم بن علي حسن الغامدي مدير كهرباء مدينة الباحة وستقام عليها صلاة الميت عقب صلاة العصر بالمسجد الحرام يوم غد الخميس والدفن بمقابر شهداء الحرم بمكة المكرمة ويقام العزاء بمنزل الشيخ علي حسن الغامدي رحمه الله بالظفير بمدينة الباحة .

تعازينا للمهندس ابراهيم واخوانه عبدالله علي مدير عام العلاقات العامة بامارة منطقة الباحة والمهندس ماجد بكهرباء الباحة والمهندس فيصل بمياه جدة والمهندس خالد نائب مدير مشاريع المياه بالباحة والرائد محمد بالامن العام بجدة والملازم اول مهندس عبدالعزيز المرابط بالحد الجنوبي.

جوال عبدالله 0558800990

جوال ابراهيم 0555780255

جوال ماجد 0555779329

جوال خالد ‭055 955 5959‬

رحم الله الفقيده واسكنها فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون.