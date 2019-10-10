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  3. عبدالكريم الزامل : هذا الموسم شاهدنا مسرحيات بتقنية VAR

عبدالكريم الزامل : هذا الموسم شاهدنا مسرحيات بتقنية VAR




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 28 دقيقة

عارفين انك أحد أهم اسباب تدني مستوى النصر تصريحات كلها إحباط ياوجه العنز !!
تطبل وتزمر بدلاً من الحماس والتفاؤل لدفع الفريق لتحقيق نتائج إيجابية !!
وقح وسليط اللسان والفريق سوف يهبط إلى الدرجة الأولى بسببك وسبب عادل الملحم الغثيث !!

[ عدد التعليقات: 1259 ] نشر منذ 25 دقيقة

ايه الفأر ابو شاحن جوال😂

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