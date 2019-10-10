عبدالكريم الزامل : هذا الموسم شاهدنا مسرحيات بتقنية VAR

الأربعاء 9
أكتوبر
عارفين انك أحد أهم اسباب تدني مستوى النصر تصريحات كلها إحباط ياوجه العنز !!
تطبل وتزمر بدلاً من الحماس والتفاؤل لدفع الفريق لتحقيق نتائج إيجابية !!
وقح وسليط اللسان والفريق سوف يهبط إلى الدرجة الأولى بسببك وسبب عادل الملحم الغثيث !!
https://www.slaati.com/2019/10/09/p1499852.html
هذه هي نهايتك !! ماسأة !!!!!!
ايه الفأر ابو شاحن جوال😂
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نصراوي سابق[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 28 دقيقة
عارفين انك أحد أهم اسباب تدني مستوى النصر تصريحات كلها إحباط ياوجه العنز !!
تطبل وتزمر بدلاً من الحماس والتفاؤل لدفع الفريق لتحقيق نتائج إيجابية !!
وقح وسليط اللسان والفريق سوف يهبط إلى الدرجة الأولى بسببك وسبب عادل الملحم الغثيث !!
زائر[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 25 دقيقة
https://www.slaati.com/2019/10/09/p1499852.html
هذه هي نهايتك !! ماسأة !!!!!!
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1259 ] نشر منذ 25 دقيقة
ايه الفأر ابو شاحن جوال😂