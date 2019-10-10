خصومات لذوي الشهداء في موسم الرياض.. « آل الشيخ » يوضح آلية الاستفادة منها

علي القحطاني(صدى):

أوضح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الأربعاء، خلال مقطع فيديو، كيفية الاستفادة من خصومات لذوي الشهداء في موسم الرياض.

وقال المستشار خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أخواني وأحبابي جميع منسوبين القطاع العسكري من ذوي الشهداء.

وأضاف : أرجو منكم التوجه إلى مركز فيرجن ليملأ الاستمارات ليحصلوا على الخصومات والمميزات في موسم الرياض.

وتستعد المملكة الأيام المقبلة لإطلاق فعاليات «موسم الرياض»، الذي يضم العديد من الفعاليات المختلفة تضمن العديد من الثقافات المتعددة في الوطن العربي.