وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع، وحائل، والدمام.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مهندس أول- مشاريع الموقع (الجبيل)، مهندس أول- مشتريات المشاريع (الجبيل) مشرف- البناء والتفتيش (الجبيل) مشرف العمليات (الجبيل) أخصائي أول- الموارد البشرية (ينبع) مهندس ميكانيكي (حائل) أخصائي أول- التدريب الفني (الجبيل).

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