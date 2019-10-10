بدء إيداع الدفعة الـ23 من حساب المواطن للمستفيدين

علي القحطاني(صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر الدفعة الـ23.

وقال البرنامج في تصريح مقتضب لها: « بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس » .