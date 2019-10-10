بدء إيداع الدفعة الـ23 من حساب المواطن للمستفيدين
أعلن برنامج حساب المواطن، عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر الدفعة الـ23.
وقال البرنامج في تصريح مقتضب لها: « بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس » .
زائر[ عدد التعليقات: 940 ] نشر منذ 11 ساعة
ماله داعي الخبر كل شهر زي كذا
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1634 ] نشر منذ 2 ساعتين
زائر
فكر وتعبيرك قدر دول ترفع وتذل ومن نراه حولنا شاهد والدليل اليوم حساب صرف ينعش ملايين فيه فزه عند الكبير والصغير بلغه دارجه يفك زنقه هل شعرت لن تشعر بقلب مظلم ردودك تذمر ولاتحمد نعمة ايس فيه بالمجهر 🙂