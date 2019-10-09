5 أسئلة من إدارة النصر لاتحاد القدم.. و استنكار للتبريرات حول تقنية VAR

ماجد محمد(صدى):

أعلنت إدارة نادي النصر، عن متابعتها الحوار الدائر بين رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل، ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم الأسباني السيد فيرنارد تيراسكو، واستغربت وبشدة التبريرات غير المفهومة للدفاع عن الأداء الضعيف لتقنية (VAR) في عدد من المباريات هذا الموسم، ومن حقها أن تتساءل عن ما يلي:

أولا: في مباراة نادي النصر الأولى ضد نادي ضمك في الرياض، قام الحكم النيوزلندي (ماثيو كونغر) بالعودة التقنية (VAR) في أكثر من لقطة، وعدل عن قراره مرارا بحثا عن العدالة للجميع.

وقد رحبت الإدارة بهذه القرارات حتى وإن كانت لم تصب في مصلحة نادي النصر لكن السؤال المهم لماذا غابت هذه التقنية عن مباراة نادي النصر الثانية ضد نادي الفتح في الأحساء بإدارة الحكم الروماني (أوفيديو هائيجان)، ولماذا تعطلت طوال اللقاء؟ ولماذا وقف الحكم الروماني موقف المتفرج أمام العنف والخشونة المفرطة التي تعرض لها نجوم النصر ودفع ثمنها غالية النجم أحمد موسى بإصابة منعته من مشاركة ناديه ومنتخب بلاده قرابة شهرين.

ثانيا: لماذا تكرر العنف و زادت الخشونة ضد لاعبي النصر في المباراة الثالثة ضد نادي الشباب بإدارة الحكم البولندي دانيال ستيفانسكي) في تجاهل للوائح والأنظمة التي تنص على اللعب النظيف والحفاظ على سلامة اللاعبين، ولماذا لم تفرض العقوبات ضد من يمارس الخشونة والعنف والذي كان ضحيته النجم جوليانو بإصابة أبعدته عن الملاعب شهر، ولماذا لم يعود الحكم إلى تقنية (VAR) في أكثر من لقطة ظهر فيها عنف وخشونة مثل الدخول العنيف من لاعب الشباب محمد سالم على النجم عبدالرزاق حمدالله؟

ثالثا: لماذا رفض الحكم النرويجي (سفاين موين) في مباراة نادي النصر الرابعة ضد نادي الحزم في الرياض الرجوع لتقنية (VAR) بنفسه مع شدة مطالبة اللاعبين بذلك، واكتفى بالمحادثة اللاسلكية بينه وبين حكم تقنية (VAR) التركي اكوئيت شاكيرا في كل الحالات الجدلية وعلى رأسها 1 – لقطة هدف الحزم الوحيد، رغم إشارة المساعد الثاني النرويجي أماغنوس لودينبرغ) بعدم صحة الهدف. وإجماع خبراء التحكيم بعدم صحته 2 – لقطة العرقلة الواضحة للنجم سلطان الغلام والدفع المتعمد للنجم فهد الجميعة داخل منطقة الجزاء, والتي أجمع خبراء التحكيم على أحقية النصر بضربتي جزاء في تلك المباراة.

رابعا: لماذا رفض الحكم البرتغالي (ارتور سواريس) في مباراة نادي النصر الخامسة ضد نادي الأهلي في جدة الرجوع للفنية (VAR) بنفسه مع شدة مطالبة اللاعبين بذلك في كثير من الحالات الجدلية داخل منطقة الجزاء خصوصا للنجم عبد الرزاق حمد الله.

خامسا: لماذا يرفض حكام الساحة للمباريات التي يكون أحد طرفيها نادي النصر العودة لتقنية (VAR) في الحالات الجدلية، ويعودون له في مباريات الفرق الأخرى؟

واختتم النادي بيانها: « كل هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات صريحة وواضحة لذا فإن إدارة نادي النصر بقيادة د. صفوان بن سليمان السويكت تطالب برفع مستوى الأداء التحكيمي وتطبيق مبدا العدالة والتنافس الشريف وتطبيق تقنية (VAR) على جميع الأندية بمستوى واحد، مع تحسينها وإظهار لقطات فيديو واضحة بكاميرات خاصة بهذه التقنية للحكام وللمشجعين والمشاهدين على صعيد واحد كما هو مطبق في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، كما تعد الإدارة جماهير الشمس بأنها لن تقف مكتوفة الأيديه وستدافع عن حقوق النادي الاستثنائي بكل ما أوتيت من قوة بما تكفله اللوائح والأنظمة والقوانين المرعية » .