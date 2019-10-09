وظائف إدارية شاغرة في مصفاة ساسرف

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ ساسرف ” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: محلل- المواهب والموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها، محلل- نظم معلومات الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو إدارة نظم المعلومات، أو الموارد البشرية).

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