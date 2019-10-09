بعد تحرشهم بها.. مذيعة إيطالية تدافع عن جماهير نابولي (فيديو)

نواف السالم(صدى):

علقت المذيعة الإيطالية ديليتا لوتا على الهتافات الجنسية التي أطلقتها عليها جماهير نابولي مؤخرًا، واعتبرتها أنها كانت على سبيل المزاح ، وأصرت على أنها كانت كلها نتيجة لـ ” سوء فهم “.

وانتشر فيديو تحرش الجماهير بالمذيعة سريعًا حول العالم؛ حيث ظهر مقطع فيديو لبعض جماهير نابولي في استاد سان باولو وهي تهتف نحو ديليتا أثناء سيرها نحو المدرجات في إشارة إلى صدرها.

لكن ديليتا التي تعمل بتغطية مباريات الدوري الإيطالي لمحطة DAZN التلفزيونية قالت لصحيفة ” صن “ البريطانية إنها شاهدت الجانب المضحك من الأمر لذلك ابتسمت، ولوحت بأصبعها الإبهام للجماهير في إطار استكمال المزاح.

وقالت :كان هناك سوء تفاهم. هتفت جماهير نابولي لي طوال المباراة لكن ما حدث من هتافات مجرد مزحة وكان ردي فعلي جزءًا من مفارقة اللحظة.