بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم عدم إنفاق الزوج على زوجته العاملة

عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان ، اليوم الأربعاء، هل يجب على الزوج النفقة على زوجته العاملة.

وجاء ذلك ردًا على سؤال متصل وجهته للشيخ الخثلان خلال مشاركته في برنامج ” يستفتونك ” قالت فيه : ” إنها لها راتب صغير ولزوجاها راتب ولا تأخذ منه شئ فهل يجب على زوجها الإنفاق عليها؟ “.

ورد الشيخ قائلًا : إذا كانت محتاجة فلها نصيب من هذا الراتب لأن الرجل مطلوب منه أن ينفق على زوجته، خاصة إذا كانت محتاجة، ولا تطالب بالنفقة على البيت.