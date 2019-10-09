بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم عدم إنفاق الزوج على زوجته العاملة
أوضح الشيخ سعد الخثلان ، اليوم الأربعاء، هل يجب على الزوج النفقة على زوجته العاملة.
وجاء ذلك ردًا على سؤال متصل وجهته للشيخ الخثلان خلال مشاركته في برنامج ” يستفتونك ” قالت فيه : ” إنها لها راتب صغير ولزوجاها راتب ولا تأخذ منه شئ فهل يجب على زوجها الإنفاق عليها؟ “.
ورد الشيخ قائلًا : إذا كانت محتاجة فلها نصيب من هذا الراتب لأن الرجل مطلوب منه أن ينفق على زوجته، خاصة إذا كانت محتاجة، ولا تطالب بالنفقة على البيت.
#يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلان
هل يجب على الزوج النفقة على زوجته العاملة ؟ https://t.co/mmfr6rY06d pic.twitter.com/BQ3030m5sg
— قناة الرسالة (@alresalahnet) October 9, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84203 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ,,