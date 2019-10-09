أحببته من أول نظرة.. فنانة تركية شابة تدافع عن زواجها من ثمانيني

أميرة خالد(صدى):

أثارت الفنانة التركية الشابة ملتم ميرال أوغلو، 32 عامًا، جدلا بزواجها من مسن أمريكي يبلغ 80 عامًا أي يكبرها بـ 48 عاما.

وأوضحت ملتم ميرال أوغلو أنها وزوجها الجديد أحبّا بعضهما من النظرة الأولى.

ولفتت إلى أنه عرض عليها الزواج بطريقة رومانسیة جدًا، ولم تتردد ووافقت فورًا، لافتةً إلى أن أية امرأة مكانها كانت ستفعل الشيء نفسه.

وأكدت على أنهت سعيدة في حياتها، مطالبةً الجمهور ووسائل الإعلام بعدم التدخل في حياتها وأن يحترموا قرارها.

يُذكر أن الفنانة معروفة في الوطن العربي من خلال المسلسل التركي ” حياة “.

ووجّه العديد من المتابعين وصحف تركية الاتهامات للفنانة ملتم بأن زواجها من رجل مسن جاء للبحث عن الطمع والثروة، إلا انها أكدت أن فارق العمر بینها وبين زوجها لا يعدّ مشكلة بالنسبة لكلیهما.