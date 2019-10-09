لقطة تعكس حب دفين للوطن.. حارس أمن يهرع وسط الرياح لرفع العلم السعودي (فيديو)

نايف السالم(صدى):

وثٌّق مقطع فيديو، لقطة عفوية تعكس الحب الدفين للوطن، إذ هرع حارس أمن لرفع العلم السعودي بعد سقوطه إثر الرياح والامطار.

ونشر برنامج «ياهلا»، المقطع الذي أظهر حارس أمن يعمل بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وهو يُهرع لرفع العلم السعودي بعد سقوطه من السارية جراء الأمطار الغزيرة والرياح في منطقة جازان.

من جانبها، قال الكاتب أحمد العرفج قائلاً: «العلم ليس قطعة قماش، وإنما شعار الدولة، دولة القوة والعز. وما فعله حارس الأمن علي القيسي عمل بطولي كونه حز في نفسه سقوط العلم حتى وإن كان من جراء الأمطار».