وظائف شاغرة للنساء في 4 مناطق

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إحدى الشركات، عن حاجتها لممثلات مبيعات في فروعها بجدة والرياض والقصيم والمنطقة الشرقية.

واشترطت أن تكون المتقدمة، سعودية الجنسية، لديها خبرة في مجال المبيعات، المظهر الجيد، اللباقة وحسن التعامل مع العملاء، القدرة علي الاقناع، قادرة على تحمل ضغوط العمل.

وأوضحت أن الراتب يصل إلى 5000 ريال بالإضافة لعمولة شهرية من نسبة المبيعات ومكافآت تحفيزية شهرية للموظفات المتميزات، والدوام 8 ساعات على فترتين مع يوم واحد راحة أسبوعية.

ويمكن للتقديم إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .