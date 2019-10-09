شاهد.. لحظة إعطاء أردوغان أوامره بإرهاب سوريا

دمشق(صدى):

كشفت الرئاسة التركية، عن صورٍ للحظة إعطاء رجب طيب أردوغان أوامره بغطلاق العملية العسكرية شمال سوريا.

وجددت القوات التركية، قصفها على مناطق شرق الفرات وصولاً إلى غرب نهر دجلة، إذ وقعت اشتباكات عنيفة على طول الحدود الشمالية السورية بالكامل.

ويشن الجيش التركي هجوما واسع النطاق على مواقع قسد الدفاعية، من المالكية والقامشلي ورأس العين وتل أبيض والدرباسية إلى جرابلس، وتستهدف الهجمات المدنيين أيضاً لإجبارهم على مغادرة منازلهم.

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