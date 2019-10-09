« منحوس » مصرع لص حاول تفجير صراف آلي لسرقته

موسكو(صدى):

انتهت حياة لص نهاية مآساوية في روسيا ثناء محاولته زرع قنبلة محلية الصنع داخل صراف آلي، بغرض سرقته، في مدينة تشيربوفتس في روسيا.

وظهر في كاميرات المراقبة، السارق البالغ من العمر 37 عامًا، وهو يرتدي سترة وغطاء رأس، وكان يزرع قنبلة لتفجير فتحة الصرافة الآلي، وسرقة النقود، وبعد لحظات انفجرت أثناء تواجده بالمكان.

وأوضحت الشرطة أن الرجل المجهول الهوية قُتل على الفور حيث ضربته قوة الانفجار، ولم تتعرض آلة الصراف لأي ضرر.

ولم يكن هناك أموال مفقودة. ويبحث المحققون الروس عن شريك آخر في عملية السرقة نجا من حادثة الانفجار.