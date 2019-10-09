نيمار يتخطى حنينه إلى برشلونة: « صفحة وطويت »

نواف السالم(صدى):

يبدو أن نيمار دا سيلفا قرر التركيز مع فريقه الفرنسي سان جيرمان وطوي صفحة برشلونة نهائيًا.

وقال نيمار: أنا سعيد في صفوف المنتخب ومع فريقي أيضًا، ويعلم الجميع ما حدث خلال فترة الانتقالات الأخيرة، ورغباتي في الرحيل، لكنني اليوم سعيد ومرتاح في فريقي.

وأضاف:بدأت الموسم بشكل جيد بالنسبة لي، مؤكدًا أنه سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن الفريق الباريسي، وسأقدم 100% من مستواي حتى نتمكن من القيام بأشياء رائعة.

وتسلّم نيمار أمام الصحفيين قميصًا خاصًا يحمل الرقم 100، من المهاجم الأسطوري السابق للسيليساو بيبيتو.

وقال:سعيد بوصولي إلى هذا الرقم (100 مباراة دولية)، والحصيلة إيجابية جدًا، وحتى لو أن حياة لاعب كرة قدم لا ترتكز فقط على الانتصارات، هناك أيضًا العديد من خيبات الأمل والهزائم، نرتكب أخطاء.