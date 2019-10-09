5 شركات تعلن عن وظائف متنوعة للجنسين بالشرقية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت عدد من الشركات في المنطقة الشرقية، عن إتاحة وظائف شاغرة للجنسين، بالدمام والخبر والجبيل الصناعية.

وتفصيلًا، كشفت شركة مصنع المستقبل للسيراميك و البورسلان المتواجدة في الصناعية الثانية بالدمام، عن توفر وظائف فنية وإدارية لديها، بمسمى «عامل انتاج (Helper)، مسؤول السلامة (Safety officer) ».

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم لديه خبرة في خطوط الإنتاج وإتقانه اللغة الإنجليزية، على أن يتم إرسال السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .

كما أكدت شركة طاقة واتصالات عن توفر وظائف هندسية ومبيعات في الخبر، وذلك بمسمى «مسؤول مبيعات، مهندس حاسب آلي، مهندس طاقة شمسية وكهرباء».

واشترطت أن يكون المتقدمين متقنين للغة الإنجليزية، وحاصلين على شهادة جامعية، ولديهم خبرة في نفس التخصص، على أن يتم إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .

من جانبها، أعلنت إحدى الشركات البترولية الكبرى عن حاجتها لموظفين باختصاصات فنية في المنطقة الشرقية بالمناطق النائية، وذلك بمسمى «معالجين بيانات QC ، مساحين».

واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على باكلوريوس في الجيولوجيا ويُتقن اللغة الإنجليزية للوظيفة الأولى، وبالنسبة للوظيفة الثانية فيشترط أن يكون حاصل على دبلوم في المساحة ويجيد الإنجليزية.

يشار إلى أنه يمكن التقديم عبر إرسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي بالعنوان: [email protected] .

وتوفر إحدى الشركات في الدمام وظائف خدمة عملاء شاغرة، براتب يصل إلى 4500 ريال، وبالشروط الآتية: مؤهل ثانوي على اقل تقدير، إتقان اللغة الإنجليزية والعمل على الحاسب الآلي، قابلية العمل بنظام الشفتات.

ويمكن إرسال السيرة الذاتية بعنوان Customer Service على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

فيما أعلنت شركة مقاولات رائدة عن توظيف حراس أمن في فروعها بكل من الدمام ورأس الخير والجبيل بالصناعية الثانية.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ألا يكون المتقدم مسجلا بالتأمينات، أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 22 و37 سنة، لائق طبياً وجسدياً، طول مناسب، لديه خبرة بالأمن.

وأوضحت أن الراتب الأساسي 3000 ريال بالإضافة لبدل السكن 750 ريال وبدل مواصلات 300 ريال، و‎تأمين طبي وإجازة سنوية 30 يوماً.

ويمكن إرسال السير الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .