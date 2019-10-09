حداد في العراق على الشهداء رغم استمرار قطع الأنترنت

بغداد(صدى):

يواصل المشهد في العراق التخبط، فعلى الرغم من أن حكومة العراق تستمر في قطع الأنترنت على المتظاهرين إلا أنها خرجت اليوم لتعلن حداد على المتظاهرين .

وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، مساء يوم الأربعاء، الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا المتظاهرين والقوات الأمنية.

وتجاوز المئة قتيل وآلاف الجرحى؛ نتيجة الاحتجاجات التي اندلعت بداية سبتمبر الجاري.

وأضاف البيان أن الحداد العام في العراق سيكون لمدة ثلاثة أيام بدءًا من يوم الخميس إلى يوم السبت، على أرواح الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية.

وتشهد أغلب المدن العراقية منذ الأسبوع الماضي موجة احتجاجات عارمة ضد الحكومة التي تهيمن عليها الأحزاب الشيعية المدعومة من طهران.