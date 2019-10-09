كيت ميدلتون ترتدي حقيبة أغلى من ملابسها !

لندن(صدى):

واصلت وقة كامبريدج حرصها على ارتداء ملابس إلى حد ما لا تكون باهظة الثمن؛ لضرب مثلا في التواضع والتأنق في الوقت ذاته.

وفي أحدث ظهور لها فاجأت كيت الجميع بارتداء حقيبة أغلى من الملابس التي ترتديها.

وارتدت ميدلتون توبًا باللون التوتي ذا أكمام طويلة ورقبة مرتفعة بعض الشيء من علامة ” ويرهاوس ” Warehouse، والذي بلغت قيمته 48 دولارًا، كما نسقته مع بنطلون باللون الكاكي من علامة ” جيغسو ” Jigsaw يبلغ ثمنه 159 دولارًا.

وارتدت حقيبة أنيقة باهظة باللون النبيذي من ” شانيل ” يبلغ سعرها 3666 دولارًا، بينما اختارت حذاء ذا كعب عال باللون نفسه من علامة ” تود “، وبلغ سعره 431 دولارًا.

وأثارت حقيبة كيت جدلًا حيث تعود الجمهور على أنها لا تفضل الأشياء الباهظة.