ترامب: العملية التركية في سوريا فكرة سيئة
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده لا تدعم العملية التركية شمال شرق سوريا، واصفا هذا التحرك بـ ” الفكرة السيئة “.
وقال ترامب، في بيان: ” توغلت تركيا، التي تمثل عضوا في حلف الناتو، صباح اليوم في سوريا. الولايات المتحدة لا تدعم هذا الهجوم وأكدت بوضوح أن هذه العملية فكرة سيئة”.
وأضاف : ” باتت تركيا الآن تتحمل المسؤولية عن ضمان بقاء كل مسلحي داعش الأسرى في السجون وعدم بعث التنظيم بأي شكل من الأشكال “.
وتابع: ” التزمت تركيا بحماية المدنيين والأقليات الدينية، بينها المسيحيون، وكذلك ضمان عدم اندلاع أي أزمة إنسانية، وسنلزمها بالتمسك بهذا التعهد. نتوقع من تركيا التمسك بكل التزاماتها وسنواصل متابعة الوضع عن كثب “.
كما أكد ترامب أن الولايات المتحدة سحبت كل قواتها التي كانت منتشرة في منطقة العملية العسكرية التركية لضمان أمن العسكريين الأمريكيين.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1260 ] نشر منذ 14 ساعة
يقول فكرة سيئة 😂😂 ياشيخ..
تعيد سيناريو سابق في التدخل بالعراق ومن ثم تسليمه لايران.
الان نفس السينارريو يتكرر تدخلتوا بسوريا وبالاخر بتسلمونه لتركيا والغبي اللي يحسب ان امريكا تريد خير للعرب.
ترى امريكا واسرائيل الان تداران بايادي صهيونية مليون بالمئة.. بكيفكم اللي يصدق يصدق واللي ما يصدق عمر اهله لا صدق ولكن راح يعرف ان الكلام هذا حقيقي اذا شاف اسرائيل وهي تحتل الوطن العربي كله.
مغرد[ عدد التعليقات: 1095 ] نشر منذ 13 ساعة
سوريا العريه راحت للفرس والا تراك والله حرام
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43739 ] نشر منذ 13 ساعة
الله المستعان
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1260 ] نشر منذ 12 ساعة
تصحيح
امريكا وروسيا الان تداران بايادي صهيونية… الخ