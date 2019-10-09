المملكة: العدوان التركي على سوريا « تعدٍ سافر » على وحدتها
أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للعدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية.
وعبر المصدر عن قلق المملكة تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي، مشددًا على ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري الشقيق، واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.
ونبه المصدر إلى أنه بصرف النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا، فإن خطورة هذا العدوان على شمال شرق سوريا له انعكاساته السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، خاصة تقويض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المواقع.
مغرد[ عدد التعليقات: 1095 ] نشر منذ 13 ساعة
وشار هذا حا كم يقتلون ويدخلون سوريا وهو يتفرج بالله هذا حا كم يرضونه السوريين
عبدالكريم[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 11 ساعة
هاذه هي حرب اخر الزمان التي وردة في الاحاديث الحرب في سوريا ستستمر ولاتنتهي ابدا حتي تكون هناك حرب عالمية ثالثه بين الغرب وروسيا تهزم فيها روسيا ثم حرب بين الغرب والمسلمين كيف سيحدث هذا ومتي الله اعلم ولاكن قبل حوالي سنتين شاهدة مقطع ليهودي متدين علي اليتيوب يذكر فيها بان التوراة تخبرهم بانه ستكون هناك حرب اخر الزمان في الشام نسال الله السلامه