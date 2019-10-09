الأخضر يضع عينه على الفوز أمام سنغافورة

نواف السالم(صدى):

يسعى الأخضر إلى تحقيق الفوز الأول على سنغافورة ، غدا الخميس، لى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2020 وكأس آسيا 2023.

وكان الأخضر تعثر في افتتاح مبارياته حينما تعادل أمام المنتخب اليمني 2-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد البحرين الوطني بالعاصمة المنامة.

وخاض الأخضر معسكرا قصيرا في مدينة بريدة بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد الذي اختار 24 لاعباً لخوض مباراتي سنغافوزة وفلسطين في التصفيات.

وسيلعب المنتخب مواجهته الثانية أمام المنتخب الفلسطيني يوم الثلاثاء المقبل في مدينة رام الله في مواجهة ستكون صعبة للغاية.

وبات بإمكان رينارد الاستعانة بخدمات المدافع الأيسر ياسر الشهراني بعد أن تأكدت جاهزيته، في حين لا تزال مشاركة زميله سلمان الفرج غير مؤكدة لعدم جاهزيته حتى الآن.

وفي المقابل يتطلع منتخب سنغافورة للخروج على الأقل بنقطةٍ ثمينة ستساهم في بقائه ضمن فرق الصدارة لاسيما وأنه جمع 4 نقاط.

وخاض منتخب سنغافورة مواجهتين حيث تعادل أمام المنتخب اليمني 2-2 في أول مواجهاته وحقق فوزاً صعباً أمام ضيفه الفلسطيني 2-1.