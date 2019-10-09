رينارد: ليس لدينا أي عذر أمام سنغافورة.. الجماهيرة متعطشة لدعمنا

نواف السالم(صدى):

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن المباراة أمام سنغافورة تكمن أهميتها في أنها على أرضنا وأمام متصدر المجموعة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء، إن «الشهر الماضي لعبنا مباراتين، واحدة ودية أمام مالي وأخرى رسمية أمام اليمن، حدث تفاوت في المستوى وهو ما خلق حالة من القلق لدى الجماهير السعودية، ولكن غدا ليس الدينا أي عذر » .

وأضاف: « أهمية المباراة تكمن أنها على أرضنا وأمام متصدر المجموعة، قرأنا خصمنا جيدا، ويجب أن نمحو الصورة السيئة، وأن نعيد رسم البسمة من جديد على وجوه جماهيرنا » .

وتابع: « اللاعب المحترف بإمكانه اللعب في أي ملعب ومدينة، صحيح أن المنتخب يلعب هنا لأول مرة ولكن الجماهير متعطشة لدعمنا، ونحن نرغب في إسعادهم لتسجيل نتيجة مميزة في أول مباراة هنا » .

من جانبه، قال يحيى الشهري: « غدا ستكون لنا كلمة، وسنعوض تعادلنا في الجولة الماضية أمام اليمن حيث لم نظهر بالمستوى المطلوب، أعتقد أننا قادرون على الفوز في المباراة وإسعاد جماهيرنا » .