ورشة نغم الحرف بنادي جدة الأدبي

حسين العلي(صدى):

ضمن فعاليات منتدى الفنون البصرية بالنادي الأدبي الثقافي بجدة احتضن النادي ورشة

نغم الحرف “طباعة” قدمتها الفنانة عبير جراش وقد شارك بالورشة مجموعة من الفنانين والفنانات وهم : نوف الجحدلي ,حنان امين, فاطمة العسبلي ,عبدالله بايعشوت ,غيداء القحطاني , مرام الغامدي ،صفاء علوي, امينة شيخ ، هناء علي ,عبدالرحمن العيدروس ,هاجر الحجوري, حسين بحول ,ميساء مصطفى ,نزيهة طاشكندي , مها مشرف ، امنه علي ، حصه المحمد ، عبير المصباحي.

وقد ابدت الفنانة عبير الجراش سعادتها بالتفاعل والنتائج التي افرزتها الورشة حيث قالت : سعدت بتقديم ورشة نغم الحرف وقد شدني الاقبال والتفاعل من أخواني وأخواتي المشاركين وما اسعدني اكثر هو النتائج التي افرزتها الورشة حيث تنوعت اساليب الفنانين والفنانات وبرزت اعمال مميزه وتدل على تمكن المشاركين وابداعهم .