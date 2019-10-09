الناتو يطالب تركيا بضبط النفس في سوريا

واشنطن(صدى):

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، إن تركيا لديها مخاوفها المشروعة حسبما وصفها للتوغل في سوريا.

واضاف: العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا ينبغي أن تكون محدودة، وأنه من المهم عدم زعزعة استقرار المنطقة بدرجة أكبر.

ولفت إلى أن تركيا أبلغت الحلف بشأن الهجوم ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.

وتابع : أعول على تركيا للتصرف بطريقة تتسم بضبط النفس والتأكد من أن أي تحرك قد تتخذه في شمال سوريا سيكون متناسبًا وموزونًا.

واستكمل: من المهم تجنب التحركات التي تزيد من زعزعة الاستقرار والتوتر، وتسبب المزيد من المعاناة للمدنيين