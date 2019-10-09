التوغل التركي في سوريا يُزعج الجميع.. وجلسة طارئة بالجامعة العربية

دمشق(صدى):

قامت مصر اليوم الأربعاء بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ؛ لبحث التوغل التركي في الأراضي السورية.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن مصر تدين بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية.

وأضافت:تلك الخطوة تمثل اعتداء صارخًا غير مقبول على سيادة دولة عربية، استغلالًا للظروف التي تمر بها.

وأكد البيان: مسؤولية المجتمع الدولي، ممثلًا في مجلس الأمن في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أي مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء (هندسة ديمغرافية) لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.