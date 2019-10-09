بالصور.. وفاة وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بمكة

حسين العلي (صدى):

وقع، فجر اليوم الأربعاء، حادثا مروريًا نتج عنه وفاة شخصان وإصابة اثنان آخران، في إشارة الحسينية بالعاصمة المقدسة.

وصرّح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، عبدالعزيز بادومان، بأنه ورد بلاغا إلى غرفة عمليات الهيئة بالعاصمة المقدسة في الساعة ٢:٤٠ من فجر اليوم الأربعاء من العمليات الموحدة.

وأفاد البلاغ بوجود حادث تصادم في إشارة الحسينية، وبه عدد من الإصابات، وتبيّن عند وصول الفرق السعافية للموقع وجود حالتي وفاة وإصابتين خطيرتين، وجرى تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى النور التخصصي.