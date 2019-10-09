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بالفيديو.. الفرق بين البطاقة الائتمانية وبطاقة السحب

بالفيديو.. الفرق بين البطاقة الائتمانية وبطاقة السحب
علي القحطاني(صدى):

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” اليوم الأربعاء، من خلال مقطع فيديو الفرق بين البطاقة الائتمانية وبطاقة السحب.

وقالت المؤسسة : البطاقة الائتمانية هي خدمة تمويلية تقدمها جهات التمويل وتقوم بموجبها بإقراضك مبلغًا مليًا متفقًا عليه مقابل رسوم وشروط محددة.

وأضافت : بطاقة السحب هي البطاقة التي يزودك بها البنك عند فتح الحساب البنكي لتتمكن من سحب المبالغ المودعة في حسابك واستخدام أجهزة الصرف الآلي وتنفيذ عمليات الدفع عبر نقاط البيع.


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