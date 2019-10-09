بالفيديو.. الفرق بين البطاقة الائتمانية وبطاقة السحب
أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” اليوم الأربعاء، من خلال مقطع فيديو الفرق بين البطاقة الائتمانية وبطاقة السحب.
وقالت المؤسسة : البطاقة الائتمانية هي خدمة تمويلية تقدمها جهات التمويل وتقوم بموجبها بإقراضك مبلغًا مليًا متفقًا عليه مقابل رسوم وشروط محددة.
وأضافت : بطاقة السحب هي البطاقة التي يزودك بها البنك عند فتح الحساب البنكي لتتمكن من سحب المبالغ المودعة في حسابك واستخدام أجهزة الصرف الآلي وتنفيذ عمليات الدفع عبر نقاط البيع.
الفرق بين البطاقة الائتمانية وبطاقة السحب#وعي_مالي_أكثر #مؤسسة_النقد #SAMA pic.twitter.com/FPqtQ195kI
— SAMA (@SAMA_GOV) October 9, 2019
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